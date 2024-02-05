"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة وجازان وتبوك).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان وأضم والشفا والهدا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع الأمواج. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.