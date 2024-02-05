"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة ورياح وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أضم وميسان والعرضيات. وتشهد المنطقة رياحًا شديدة على الليث والشعيبة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على ميسان وأضم والشفا والهدا حتى الساعة العاشرة صباحًا.