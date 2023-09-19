"الغطاء النباتي" و"الهلال الأحمر" يتفقان على تشجير 448 منشأة

يُذكر أن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات في القطاعات المختلفة، ويعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.