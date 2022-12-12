كيف حققت المملكة نجاحًا ملموسًا في مجال التغطية الصحية الشاملة؟

يعدّ اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة؛ الذي يصادف 12 ديسمبر من كل عام؛ منصة لإذكاء الوعي بضرورة إقامة نظم صحية متينة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة؛ والذي يوافق التاريخ الذي اتخذته الأمم المتحدة بالإجماع في عام 2012 وهو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 في إطار المضي نحو التنمية الشاملة والمستدامة.