صدمة هددت حياتها.. "سعود الطبية" تنقذ عشرينية من آثار عملية تحويل مسار خارج المملكة

وأشار إلى أنه جرى على الفور وضع خطة علاجية من قِبَل فريق متعدد التخصصات ضم جراحة البدانة والعناية المركزة وقسم أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الدم والعلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية العلاجية والصحة النفسية والصيدلة الإكلينيكية ومكافحة العدوى، وإعطاء السوائل الوريدية ونقل الدم والمضادات الحيوية والتغذية عن طريق الوريد، ومتابعة أنابيب تصريف القيح من جوف البطن، وإجراء عمليات منظار متعددة للمعدة والأمعاء الدقيقة لمتابعة الحالة، ومعالجة التقيح الذي حصل في جرح العملية المفتوح وهو من المضاعفات المتوقعة لمثل هذه الحالات، وتم تدبيره من خلال ضمادات الضغط السلبي والتغذية الوريدية والمضادات الحيوية المناسبة.