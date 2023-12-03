"فيصل بن فهد" يستقبل الفائز بالمركز الأول للمتسابقين السعوديين في سباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات"

وهنّأ سموُّه خلال الاستقبال، التميميَّ بحصوله على المركز الأول في هذه المسابقة الرياضية، منوهًا إلى دعم القيادة الحكيمة للرياضة والرياضيين، بمتابعة سمو وزير الرياضة، مشيدًا بما حقّقه التميمي في هذه المسابقة، متطلّعًا إلى المزيد من الإنجازات في المشاركات القادمة.