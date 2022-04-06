9 ملايين ظهور.. انتشار كبير لحملة دوائي عن مخاطر المنشطات للرياضيين

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، حملةً توعوية عن مخاطر استخدام المنشطات للرياضيين، وآثارها المترتبة على ذلك تحت شعار #اعرف_عواقبها، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مرات الظهور من خلال شبكات التواصل 9 ملايين مرة، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو الرئيس للحملة أكثر من 6 ملايين مشاهدة، فيما رصدت الجمعية قرابة مليون تفاعل بمختلف المنصات، إضافةً إلى نشر التوعية من خلال مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.