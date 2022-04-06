9 ملايين ظهور.. انتشار كبير لحملة دوائي عن مخاطر المنشطات للرياضيين

أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي "دوائي"، حملةً توعوية عن مخاطر استخدام المنشطات للرياضيين، وآثارها المترتبة على ذلك تحت شعار #اعرف_عواقبها، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مرات الظهور من خلال شبكات التواصل 9 ملايين مرة، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو الرئيس للحملة أكثر من 6 ملايين مشاهدة، فيما رصدت الجمعية قرابة مليون تفاعل بمختلف المنصات، إضافةً إلى نشر التوعية من خلال مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وهدفت الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف أفراد المجتمع حول أضرار استخدام المنشطات للرياضيين، وتقديم النصائح والإرشادات العامة لرفع الوعي المجتمعي، وضرورة ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح وتناول الغذاء الصحي.