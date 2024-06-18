"السديس": جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة تفانوا في خدمة الحجاج

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات والخدمات المقدمة لجميع ضيوف الرحمن، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.
وأكّد رئيس الشؤون الدينية أنّ نجاح موسم الحج لهذا العام يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء المملكة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.