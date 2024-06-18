"السديس": جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة تفانوا في خدمة الحجاج

وأشاد بالدعم غير المحدود من القيادة في توفير الإمكانات والخدمات المقدمة لجميع ضيوف الرحمن، بما مكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، منوهاً بالدور الكبير الذي قام به جميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الديني والوطني.