بشعار "مهارات تواكب المستقبل".. افتتاح النسخة الثانية لملتقى الأكاديمية المالية

وأشار إلى أهمية دور الأكاديمية المالية الذي يتمثل في سدّ وتأهيل القطاع المالي الذي تزداد أهميته؛ لكونه من أكثر القطاع توظيفًا لأبناء وبنات المملكة عادًا القطاع من أعلى الوظائف أجورًا، منوهًا بدور الأكاديمية المالية خلال السنوات الماضية واصفًا إياه بالمشرّف الذي قدم برامج تدريبية بأكثر من 2000 برنامج، استفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، يمثلون 20% من منسوبي القطاع المالي، متطرقًا للرؤية الجديدة التي تنطلق منها الأكاديمية المالية مع بداية العام الجديد ومرتكزها أن تكون الخيار الأول لجميع الجهات في القطاع المالي في تنمية وتطوير كوادرها البشرية، لتكون بذلك منصة لتوطين التدريب المهني وتنمية وتطوير المهارات.