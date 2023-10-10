صواعق رعدية تنير سماء جازان واستنفار أمني جراء هطول الأمطار

تسببت الصواعق الرعدية، التي تشهدها معظم محافظات منطقة جازان في استنفار أمني وإسعافي، خصوصاً بعد هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة وسالت على أثرها السيول.
بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، ودعت الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات؛ حرصاً على سلامتهم.
وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها، ورفع التقارير اللازمة، داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الدفاع المدني.