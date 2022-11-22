"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 30كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15- 30كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج.