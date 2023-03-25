سفير خادم الحرمين بالبوسنة: برنامج الإمامة يوصل رسالة المملكة في نشر الوسطية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، في مكتبه بالعاصمة سراييفو، اليوم، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في جمهورية البوسنة والهرسك الذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، ضمن برامجها المتعددة خارج المملكة في شهر رمضان في عدد من دول العالم.