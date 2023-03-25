سفير خادم الحرمين بالبوسنة: برنامج الإمامة يوصل رسالة المملكة في نشر الوسطية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، في مكتبه بالعاصمة سراييفو، اليوم، الأئمة المشاركين ضمن برنامج الإمامة في جمهورية البوسنة والهرسك الذي تنظمه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، ضمن برامجها المتعددة خارج المملكة في شهر رمضان في عدد من دول العالم.
وقال "الأحمدي": المملكة العربية السعودية هي بلد السلام بلد المحبة، وبلد الإنسانية، وهي تقوم بجهود عظيمة وملموسة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم .
وأثنى على الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة وزيرها، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لخدمة المسلمين في دولة البوسنة والهرسك، من خلال تنفيذها لتلك البرامج المتنوعة في شهر رمضان المبارك كبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين والإمامة.
وأشار سفير المملكة إلى أن برنامج الإمامة يسهم في إيصال رسالة علماء ودعاة المملكة ورسالة المملكة في نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال ونبذ الفكر المتطرف.
يذكر أن برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك يأتي تلبيةً لطلبات ورغبات الجمعيات والمراكز والمشيخات الإسلامية في الدول التي يتم إيفاد الأئمة لها، كما أنه يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، وبيان منهجها الوسطي المعتدل، إضافة إلى تلمّس احتياجات المسلمين في العالم لا سيما في مجال إعانتهم على الصلاة، وبيان وفهم الأحكام الشرعية خلال هذا الشهر الكريم.