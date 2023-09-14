"العثيم فود" تحصل على حقوق الامتياز الحصرية لـ "PizzaExpress" في المملكة

أعلنت شركة "العثيم فود" إحدى شركات مجموعة "العثيم للاستثمار"، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "PizzaExpress Ltd"، المالك لـسلسلة المطاعم البريطانية "Pizza Express"، وذلك من أجل تطوير وإدارة مطاعمها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شركة "العثيم فود" واهتمامها بتحفيز قاعدة عملائها المتنامية باستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية.
وتعد "Pizza Express" من أفضل مطاعم البيتزا في المملكة المتحدة، حيث تأسست منذ 58 عامًا في قلب "سوهو" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، كما تتواجد على مستوى العالم عبر أكثر من 450 مطعمًا، وتكرس الشركة جهودها بحماس لبناء العلامة التجارية الأكثر نشاطًا وإلهامًا من سوهو وصولاً إلى سنغافورة. ووفقًا للاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين الشركتين، سوف تقوم شركة "العثيم فود" بتطوير 60 مطعمًا في مجموعة متنوعة من المجمعات التجارية في مدن المملكة العربية السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيتم افتتاح أول مطاعم Pizza Express في العثيم مول بالرياض خلال الربع الأول من عام 2024.
الجدير بالذكر أن شركة "العثيم فود" تأسست عام 2007، وهي احدى قطاعات مجموعة "العثيم للاستثمار" وتعمل على إدارة وتشغيل 29 مطعمًا ومقهى، كما تملك حق امتياز 7 علامات تجارية عالمية ومحلية في هذا القطاع هي (بورصة كباب، كببلكي, شيستر, روتي ماما، اوليفر براون, موكا أند مور, دلة, وجست أورنج)، حيث تتواكب هذه الخطوة مع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نشاطها ومكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع الاغذية بالمملكة، مع التزامها بالجودة والتميز في جميع اختياراتها.