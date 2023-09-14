"العثيم فود" تحصل على حقوق الامتياز الحصرية لـ "PizzaExpress" في المملكة

وتعد "Pizza Express" من أفضل مطاعم البيتزا في المملكة المتحدة، حيث تأسست منذ 58 عامًا في قلب "سوهو" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، كما تتواجد على مستوى العالم عبر أكثر من 450 مطعمًا، وتكرس الشركة جهودها بحماس لبناء العلامة التجارية الأكثر نشاطًا وإلهامًا من سوهو وصولاً إلى سنغافورة. ووفقًا للاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين الشركتين، سوف تقوم شركة "العثيم فود" بتطوير 60 مطعمًا في مجموعة متنوعة من المجمعات التجارية في مدن المملكة العربية السعودية خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيتم افتتاح أول مطاعم Pizza Express في العثيم مول بالرياض خلال الربع الأول من عام 2024.