45 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 445 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 44 درجة، ثم المدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكل من مكة المكرمة والرياض وتبوك ووادي الدواسر والقريات 42 مئوية.