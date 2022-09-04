45 مئوية.. حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 445 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء ورفحاء 44 درجة، ثم المدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكل من مكة المكرمة والرياض وتبوك ووادي الدواسر والقريات 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 و19 درجة مئوية، ثم الطائف 20، وبيشة 22 درجة، ونجران 23.
وسجّلت جدة والقنفذة وينبع والوجه ومكة المكرمة والدمام وأبها وجازان أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.