موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية.. و149.5 مليار ريال فائض الميزانية في 9 أشهر

وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد، وتعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية"، وبينما تقدمت المملكة، في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، عشرة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2021م، بعد أن سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في العديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر - أفراد" للمواطنين والمقيمين، من بينها خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات والمقيمين.