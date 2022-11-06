موجز "سبق" الأسبوعي: ولي العهد يطلق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية.. و149.5 مليار ريال فائض الميزانية في 9 أشهر

على مدار أسبوع مزدحم بالأحداث والتطورات المهمة، نقلت صحيفة سبق عبر منصاتها المختلفة، لمتابعيها كل المعلومات المرتبطة بتلك الأحداث والتطورات، ومنها إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتسجيل الميزانية فائض قدره 149.5 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، وإقرار مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد، وتقدم المملكة عشرة مراكز في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022، الصادر عن مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية. انعقاد القمة العربية في الجزائر، والمملكة تستضيف اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 العام المقبل.
ومن الأحداث المهمة التي تمخض عنها الأسبوع الماضي أيضًا ونقلتها "سبق" لمتابعيها، دخول رائدي فضاء سعوديين تدريبات الفريق الفضائي الذي سترسله وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى محطة الفضاء الدولية العام المقبل 2023، والإطاحة بتشكيل إجرامي مكون من مواطن و6 مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي، وتدشين حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر - أفراد" للمواطنين والمقيمين، بينها خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وتوجيه الاتهام لـ 11 شخصًا وكيانًا تجاريًا بتكوين تشكيل إجرامي منظّم بغرض اختلاس المال العام.
استهل الأسبوع أحداثه، بإعلان مصدر مسؤول في النيابة العامة، مباشرة نيابة الأموال التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها، فيما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، طرح الوزارة خمس فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني بأستراليا.
وأظهر تقرير لوزارة المالية، الاثنين، عن أداء الميزانية العامة للدولة في التسعة الأشهر الأولى لعام 2022، تسجيل فائض في الميزانية قدره 149.5 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 950.2 مليار ريال والمصروفات 800.7 مليار ريال، وعلى صعيد الربع الثالث 2022، بلغت الإيرادات العامة 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال، والفائض 14.14 مليار ريال، بينما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في محافظة جدة، الاثنين، على مقيمَين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية، لترويجهم (60,000) قرص من مادة الأمفيتامين المخدر.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، إنشاء مجلس باسم "المجلس الأعلى للفضاء" برئاسة ولي العهد، وتعديل اسم "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" لتكون "هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية"، وبينما تقدمت المملكة، في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022م، الصادر من مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، عشرة مراكز مقارنة بالعام الماضي 2021م، بعد أن سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في العديد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية، دشن وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر - أفراد" للمواطنين والمقيمين، من بينها خدمة إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا وإيصالها إلى عنوان المستفيد، وإيصال الوثائق إلى الأمهات المواطنات والمقيمين.
ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين، التي انطلقت، الثلاثاء، في الجزائر، وأكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة، أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الجوهرية للعرب، وأن بلاده تتطلع لنقل القضية إلى أروقة الأمم المتحدة من أجل تمكين فلسطين من الحصول على عضوية كاملة بالمنظمة، لافتًا إلى أن القمة تنعقد في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، ووسط تصاعد في الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.
وأفاد مصدرٌ مسؤول في النيابة العامة، الأربعاء، بأن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ (11) شخصًا وكيانًا تجاريًا بـ"تكوين تشكيل إجرامي منظّم بغرض اختلاس المال العام، شاركوا في اختلاس "مادة الديزل المدعومة حكوميًا" بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم محطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاصٍ يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة، وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم عددًا من الجرائم الأخرى، منها: غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك ، حيث جرى توقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.
ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ألقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كلمة المملكة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الـ31 المنعقدة في الجزائر، وأكد الملك سلمان في الكلمة على وحدة الصف والمصير ليتمكن العرب من مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وتجاوزها، فيما أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن استضافة المملكة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32.
أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الخميس، شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة؛ تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقًا لأهداف رؤية 2030، فيما أفادت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الخميس، بأن رائدي فضاء سعوديين دخلا تدريبات الفريق الفضائي الذي سيرسل إلى محطة الفضاء الدولية لعام المقبل 2023، وبينت مديرة برنامج "ناسا" التجاري أنجيلا هارت، أن اثنين من المتخصصين السعوديين سيكونان جزءًا من مهمة خاصة تدعى (Ax-2)، وأن الرحلة الفضائية التي سيغادر على متنها 4 رواد فضاء على متن المركبة الفضائية كرو دراجون ستتم قبل 1 مايو 2023.
وأحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، الجمعة، محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 3.250.000 حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إحدى الشاحنات الواردة إلى المملكة عبر الميناء، فيما أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في المؤتمر الاستباقي لعروض "WWE" في موسم الرياض 2022 أن الترفيه في السعودية أصبح محط أنظار العالم؛ لاستقطابه أفضل العروض العالمية، وأن قطاع الترفيه متجدد دائمًا، وفوق الخيال، وأن موسم الرياض متنوع بفعالياته العالمية التي تهدي المتعة للجميع.
وأعلن الأمن العام، السبت، أن شرطة منطقة الرياض قبضت على مواطن تحرَّش بامرأة، موضحًا أنه جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة، بينما أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ختام منتدى اللاعبين الدولي الثاني بالرياض أن الدعم السخي واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقطاع الرياضي فرصة سانحة لجميع الرياضيين بالمملكة، لتقديم أعلى مستوياتهم الفنية وإبراز مواهبهم؛ لرفع علم المملكة في كل المحافل الرياضية.