"سكني" يؤكد: من قام بشراء مسكن في هذه الفترة يتقدم لاسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير

وبينت أن هناك أنظمة تضعها الهيئة العامة للزكاة والدخل مع وزارة الإسكان لحماية حقوق جميع الأطراف ونص الأمر على تحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) حتى مليون ريال من قيمة العقار، وذلك بدلاً من ضريبة القيمة المضافة والتي كانت تتحملها الدولة عن المسكن الأول (فيلا، شقة، وحدة سكنية)، عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة العقار قبل صدور الأمر الملكي.