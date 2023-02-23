"سكني" يؤكد: من قام بشراء مسكن في هذه الفترة يتقدم لاسترداد الضريبة قبل نهاية فبراير

أكدت "وزارة الإسكان" من خلال صفحة المستفيدين "سكني"، أنه بإمكان المستفيد طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول "وحدة جاهزة" قبل نهاية فبراير من العام الحالي.
وتفصيلاً، قالت صفحة المستفيدين في ردها أنه في حال تم شراء المسكن الأول وحدة سكنية جاهزة في فترة من تاريخ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ 03/10/2020، عليه سرعة رفع طلب الاسترداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط وذلك قبل تاريخ 31/03/2023م.
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في وقت سابق أن الدولة تتحمل الضريبة عن المواطن حتى مبلغ مليون من قيمة العقار للمسكن الأول، ويقوم البائع بسداد ضريبة التصرفات العقارية للهيئة ومن ثم يستردها من وزارة الإسكان.
وبينت أن هناك أنظمة تضعها الهيئة العامة للزكاة والدخل مع وزارة الإسكان لحماية حقوق جميع الأطراف ونص الأمر على تحمل الدولة مبلغ ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول للمواطنين (فيلا، شقة، وحدة سكنية) حتى مليون ريال من قيمة العقار، وذلك بدلاً من ضريبة القيمة المضافة والتي كانت تتحملها الدولة عن المسكن الأول (فيلا، شقة، وحدة سكنية)، عما لا يزيد عن 850 ألف ريال من قيمة العقار قبل صدور الأمر الملكي.
يشار إلى أن وزارة الإسكان، ممثله ببرنامج "سكني" قد أطلقت مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة لتلك الضريبة على المسكن الأول بما لا يزيد عن 850 ألف ريال.
وتشير بيانات الوزارة إلى إصدار 314,621 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن أول مسكن وحتى 31 أغسطس 2020 موزعة ما بين 66,355 شهادة للمستفيدين خارج الوزارة وعدد 248,266 طلبًا للمستفيدين داخل الوزارة.