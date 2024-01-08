ورش بمساحات متنوعة ومواقع استراتيجية.. "زد للمزادات" تعلن عن طرح مزادها "الاستثمار الأمثل"

وأشارت "زد" للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول المزاد؛ ومنها تقديم شيك مصدق بمبلغ 300،000 ريال لكل عقار باسم مؤسسة زد للمزادات العقارية ، وحضور المشتري أو وكيله الشرعي لصالة المزاد، وكذلك في حال رسو المزاد على المشتري يتم سداد المبلغ فورًا، وفي حال تعذر السداد خلال 5 أيام عمل يعاد المزاد على حساب المشتري المتخلف عن السداد، ويتحمل جميع ما نقص من الثمن وجميع تكاليف المزاد.