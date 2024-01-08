ورش بمساحات متنوعة ومواقع استراتيجية.. "زد للمزادات" تعلن عن طرح مزادها "الاستثمار الأمثل"

أعلنت شركة "زد للمزادات" العقارية عن طرحها مزاد الاستثمار الأمثل الذي يضم 56 ورشة مقامة على 18 قطعة بمساحات مختلفة وفرص متنوعة ذات عوائد تأجيرية عالية تلبي طموح كبار المستثمرين.
وقالت الشركة تقع الورش في حي المصانع بصناعية الموسى بمدينة الرياض، حيث تتميز بالسمات الأساسية للموقع الاستراتيجي، مما يرفع المؤشرات الربحية والعوائد المالية.
وأضافت: يتميز الحي بمجاورته لأكبر الطرق السريعة التي تربطه بمختلف أرجاء الرياض، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا.
وأوضحت "زد للمزادات" أن المزاد سيُقام يوم الثلاثاء بتاريخ 2024/01/16م في فندق هوليدي إن الازدهار بعد صلاة العصر مباشرة،
وأشارت "زد" للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول المزاد؛ ومنها تقديم شيك مصدق بمبلغ 300،000 ريال لكل عقار باسم مؤسسة زد للمزادات العقارية ، وحضور المشتري أو وكيله الشرعي لصالة المزاد، وكذلك في حال رسو المزاد على المشتري يتم سداد المبلغ فورًا، وفي حال تعذر السداد خلال 5 أيام عمل يعاد المزاد على حساب المشتري المتخلف عن السداد، ويتحمل جميع ما نقص من الثمن وجميع تكاليف المزاد.
كما يحرّر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة (2.5%) من ثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة باسم مؤسسة زد للمزادات العقارية ، وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (5%) من ثمن العقار.
يُذكر أن "زد" العقارية، من الشركات الرائدة بإقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاماً.
للاستفسارات : 0509977226 - 920013667، أو زيارة الموقع الإلكتروني او حساب "زد" للمزادات العقارية في منصة "إكس"، "تويتر" سابقاً.