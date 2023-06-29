من التوسعة إلى الجامكية وصولاً إلى "العيدية".. هنا قصة العادة السعيدة المتعلقة بالأعياد

واختلفت الأسماء التي أطلقت على العيدية على مدار العصور ويعود أصلها التاريخي للعصر الفاطمي في مصر، حيث كانت توزع النقود والثياب على الشعب بحلول العيد ولم تكن تعرف في ذلك الوقت باسم العيدية، بل كان لها مسميات أخرى مثل التوسعة وكان الأمراء يحرصون على تقديم العيدية للأطفال على هيئة دنانير ذهبية، وهدايا ونقود.