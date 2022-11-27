فُرَص من "السعدون".. مزاد "نما" الإلكتروني لبيع 24 عقارًا بـ16 حيًّا بالرياض

تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ بالرياض، تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها، بيع عقارات متنوعة (أراضٍ تجارية، وسكنية، وصناعية، وزراعية، ومستودعات، وفلل) بمساحات متنوعة في أكثر من 16 حيًّا بالرياض بمزاد "نما" الإلكتروني.. يبدأ المزاد يوم الأحد القادم 4 ديسمبر 2022 وينتهي المزاد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022.
كما أن "السعدون" تحرص على أن تطرح لعملائها الفرص الاستثمارية والسكنية والتجارية المتنوعة، وتولي جُل اهتمامها لنيل رضا عملائها على مستوى المناطق والمدن، وتَعِدُهم بتلبية وتوفير احتياجاتهم من السوق العقاري عبر مزاداتها المستمرة.
السعدون: وكيل بيع قضائي- حارس قضائي- خبرة أكثر من 35 عامًا.
الكتيب
https://drive.google.com/file/d/1EBw2i2DPn1pUJna_JpfPgJ6uyrHDpUdd/view?usp=share_link
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