رجل دولة وأحد المثقفين المستنيرين.. "الدارة" تحتفى بالراحل "القصيبي" وسيرته

و"القصيبي" يعد من أوائل رجال الدولة في عهد الملك عبدالعزيز والمعتمد للملك في البحرين، عُرف بحكمته وأعماله الخيرية والوطنية ووجاهته الاجتماعية، واختاره الملك عبدالعزيز ممثلاً له في بعض المحادثات السياسية في مرحلة تاريخية حساسة لثقته به، حيث أمر بانضمامه عام 1343هـ، إلى لجنة الإصلاح والتفتيش لتحقيق خدمات المواطنين وراحة الحجاج.