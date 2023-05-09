رجل دولة وأحد المثقفين المستنيرين.. "الدارة" تحتفى بالراحل "القصيبي" وسيرته
تنظّم دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، ندوة علمية بالأحساء، للاحتفاء بمسيرة الراحل عبدالرحمن بن حسن القصيبي؛ كشخصية راسخة في ذاكرة الوطن، وسيرة حية من سير رجال الدولة الأوائل.
يأتي احتفال الدارة بالقصيبي؛ في مسقط رأسه الأحساء، ضمن برنامجها "من أعلام المملكة" الذي يبرز إسهامات الشخصيات الوطنية في تأصيل الهوية السعودية والمواطنة الحقّة بجهودهم وتضحياتهم.
و"القصيبي" يعد من أوائل رجال الدولة في عهد الملك عبدالعزيز والمعتمد للملك في البحرين، عُرف بحكمته وأعماله الخيرية والوطنية ووجاهته الاجتماعية، واختاره الملك عبدالعزيز ممثلاً له في بعض المحادثات السياسية في مرحلة تاريخية حساسة لثقته به، حيث أمر بانضمامه عام 1343هـ، إلى لجنة الإصلاح والتفتيش لتحقيق خدمات المواطنين وراحة الحجاج.
وتشهد مسيرة "القصيبي" ترقيته من معتمد -قنصل- إلى وزير؛ حيث عيّنه الملك عبدالعزيز وزيراً مفوضاً، ثم عيّنه الملك سعود عام 1375هـ وزير دولة، وبقي في هذا المنصب حتى وفاته في عام 1396هـ.
ويعد القصيبي من المثقفين المستنيرين، أجاد الإنجليزية وتحدث الفرنسية، ومن صور دعمه للثقافة والمعرفة إعادة طباعة الكتب المهمة حينها لأكثر من مرة، وكان من أشهر تجار اللؤلؤ في الخليج العربي من خلال شركته العابرة للقارات ومكاتبها بكل من آسيا وأوروبا وإفريقيا.