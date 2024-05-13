"الموارد البشرية" تطلق "خدمة حماية الأجور" لرواتب العمالة المنزلية

يبدأ تطبيق هذه الخدمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، أما العقود الحالية فسوف يتم التطبيق عليها بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل؛ فأصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين، ستطبق الخدمة عليهم في 1 يناير 2025م، أما أصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال فأكثر فستطبق عليهم في 1 يوليو 2025م؛ في حين أن مَن لديهم عاملان فأكثر ستطبق الخدمة عليهم في 1 أكتوبر 2025م.. ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026م.