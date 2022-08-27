"معرض الصقور والصيد" يوفر مساحة لعرض منتجات المشاريع الصغيرة

برزت المشاريع الصغيرة والعلامات التجارية المحلية من خلال ركن "السوق المحلي" في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يقام على مدى 10 أيام خلال المدة من 25 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2022م، بتنظيم من نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض).
وجمع السوق، من خلال 26 متجرًا، منتجات متنوعة شملت: (المشغولات اليدوية، والفخاريات، والعطور والبخور، والأزياء التقليدية الشعبية، والعسل الطبيعي، إضافة للوحات فنية، وتذكارات، ومنسوجات متنوعة، إضافة لركن خاص كاستراحة تتضمن عربات للطعام والمقاهي).
واتسمت المنتجات في السوق بالجودة العالية والتميز والانفراد من حيث الابتكار في أفكار التصاميم الخاصة ببعض العلامات التجارية.
وعلى مستوى الأزياء الحديثة أوضح أصاحب المتاجر أن المنتجات المعروضة تتميز بالتنوع، حيث جمعت القمصان ذات التصاميم الخاصة والساعات المصممة بشكل فريد ونادر تحاكي مجتمعنا المحلي، وإظهار الهوية السعودية للعالم، من خلال أسماء تتضمن التركيز على استخدام الحروف العربية اعتزازًا وافتخارًا بها.
وأشاروا إلى أن وجودهم في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فرصة ثمينة لأصحاب العلامات التجارية المحلية، للتعريف بمنتجهم والتأكيد على تميز الصناعة السعودية وجودتها العالية، بالإضافة إلى أن منتجات العطور و العود والبخور جذبت الزوار للتعرف على الخلطات الخاصة للعلامات التجارية السعودية .
يذكر أن النسخة الرابعة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يشهد تنوعاً كبيراً من خلال 25 جناحاً مختلفاً تلبي اهتمامات هواة الصقور وتربيتها والرحلات البرية وتجهيزاتها، والمهتمين بأسلحة الصيد النارية والهوائية، إلى جانب السيارات المعدلة، كما يصاحب المعرض ندوات وورش عمل توعوية وتدريبية حول أفضل التجارب العملية للصيد المستدام.