"معرض الصقور والصيد" يوفر مساحة لعرض منتجات المشاريع الصغيرة

وجمع السوق، من خلال 26 متجرًا، منتجات متنوعة شملت: (المشغولات اليدوية، والفخاريات، والعطور والبخور، والأزياء التقليدية الشعبية، والعسل الطبيعي، إضافة للوحات فنية، وتذكارات، ومنسوجات متنوعة، إضافة لركن خاص كاستراحة تتضمن عربات للطعام والمقاهي).