بتكلفة تفوق مليار ريال.. شركة مدر للاستثمار تُعلن عن شراء وتطوير برجين فندقيين في مشروع ذاخر مكة

أعلنت شركة مدر للاستثمار ومقرها الرياض عن الاستحواذ على أراض تجارية في قلب مشروع ذاخر مكة والذي يعتبر أحد أكبر مشاريعالتطوير العمراني في المملكة العربية السعودية حيث يشمل مشاريع فندقية وسكنية وترفيهية في قلب العاصمة المقدسة والذي بدأت أعمالالتطوير به منذ عام ٢٠١٦م.

وتمت عملية الشراء ضمن حفل تدشين فعاليات مدينة ذاخر بمشاركة شركائها الاستراتيجيين، وحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرينورؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذين، وعقد مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على خطط مشاريع الأبراج الفندقية.

وتهدف مدر للاستثمار إلى بناء أبراج تصل إلى 30 دور في كل برج وتضخ في السوق أكثر من ١١٠٠ وحدة فندقية بحلول عام ٢٠٢٥مبإدارة شركة الخزامى للإدارة "إحدى شركات مجموعة الفيصلية".

وبهذه المناسبة صرح الدكتور عبدالله المشعل، رئيس مجلس إدارة شركة مدر للاستثمار بقوله " تأتي هذه الصفقة ضمن خططنا الكبيرةلتوسيع استثماراتنا العقارية حول المملكة، حيث أن مدر تقود مشاريع تنموية ضخمة في المملكة و تعمل جاهدة لتكون مساهما فاعلا فينهضة صناعة الاستثمار السياحي والتطوير العقاري متعدد الاستخدام والضيافة في المملكة العربية السعودية والتي تشكل جزءا رئيسيامن رؤية المملكة 2030 م".

ومن جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة مدر للاستثمار الأستاذ محمد بن مسفر المالكي بأن الشركة تولي خدمة ضيوف الرحمن اهتمامابالغا يتمثل في الحرص على تقديم تجربة متكاملة ومميزة للحجاج والمعتمرين تسهل فيها أداء المناسك الدينية والتعريف بثقافة المملكة بالعملمع أبرز الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والتركيز على مستهدفات وبرامج قطاعات السياحة والثقافة وخدمة ضيوفالرحمن.

الجدير بالذكر ان مشاريع مدر للاستثمار تتوزع في مختلف القطاعات تشمل الإسكان والسياحة والضيافة ومشاريع البنية التحتية في كلمن الرياض وجده والطائف وأبها ومكة المكرمة والمدينة المنورة.