وزارة الشؤون الإسلامية تنظم معرض "جسور" في نسخته الثالثة بالمغرب

ويضم المعرض عددًا من الأركان المتنوعة منها ركن يهتم بإبراز العلاقات التاريخية بين المملكتين وجهودهما في العناية بالمسلمين في العالم، وركن لعرض المخطوطات والمؤلفات الإسلامية النادرة، والصور والأفلام الوثائقية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وركن يعرض نماذج وصورًا للمساجد التاريخية، والمسابقات القرآنية، وجماليات الخط العربي، ورحلة الحج الافتراضية، كما يتيح المعرض تجربة زيارة الحرم المكي افتراضياً عبر تقنية (VR) من خلال جناح مكتبة مكة المكرمة، كذلك يضم المعرض ركن التمور والضيافة.