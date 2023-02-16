خلال يناير.. مطار الملك خالد الدولي بالرياض يحصد المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82%

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يناير 2023م؛ وفقًا لأربعة عشر معيارًا أساسيًّا لقياس الأداء، تطبيقًا للتوجهات الاستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.