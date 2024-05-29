فعاليات وبرامج دينية.. "السديس" يُطلق اليوم الخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لموسم الحج

‎وأكّد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري؛ أن الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، وتحتوي على أكثر من 60 مبادرة رئيسة ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروساً علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الإستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.