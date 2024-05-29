فعاليات وبرامج دينية.. "السديس" يُطلق اليوم الخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لموسم الحج

يُطلق رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ اليوم، الخطة التشغيلية لوكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هـ، التي تعد الأولى بعد قرار مجلس الوزراء الموقّر، باستحداث رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعدّ الخطة الأكبر للوكالة.
جاء ذلك في احتفاليةٍ يحضرها مسؤولو الإدارات الدينية لوكالة المسجد النبوي، والإعلاميون ومراسلو القنوات والصحف.
وأكّد وكيل رئيس الشؤون الدينية للمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري؛ أن الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1445هـ، تتمحور في مسارات دينية إثرائية متنوعة، وتحتوي على أكثر من 60 مبادرة رئيسة ومصاحبة، إلى جانب فعاليات، ومئات من البرامج الدينية التي تتضمن دروساً علمية وتوجيهية وإرشادية، ضمن تناغمها مع المرتكزات الإستراتيجية للخطة التشغيلية للرئاسة، وتدعيم رسالة المسجد النبوي الدينية الوسطية، وإبلاغها إلى العالم، ونشر قيم الاعتدال والتسامح، والتأكد من إثراء تجربة الزائرين دينيًّا، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية إسلاميًّا وعالميًّا، وتعزيز صورتها الإيجابية في وجدان المسلمين والإنسانية.
وتهدف الخطة التشغيلية لتحقيق المستهدفات الإيجابية لرسالة المسجد النبوي الوسطية؛ وفق حوكمة وقياس الأثر، وتوحيد مسارات الأداء في المنظومة الدينية؛ وفق مرتكزات الرئاسة؛ للانطلاق نحو الريادة الدينية العالمية، وتبني الإبداع ونشر الهداية للعالمين.
كما ترتكز خطة وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي لموسم حج 1445هـ، على محورية خدمة الزائر والعناية باحتياجاته الدينية، مع رفع جودة الدروس والمحاضرات العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وتوطيد رسالة الأئمة والمؤذنين، وإثراء تجربة زائري المسجد النبوي دينيًّا وعلميًّا ومعرفيًّا وفكريًّا وسلوكيًّا، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية والإعلام الحديث؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي الدينية عالميًّا بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- وفق أعلى معايير الجودة وحوكمة الأداء وقياس الأثر.