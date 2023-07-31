الأنشطة غير النفطية تقود مؤشرات النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي.. 5.5% في الربع الثاني

كشفت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023م، وفقًا للنشرة التي أصدرتها اليوم الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.1%) مقارنةً بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022م.
وأوضحت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (5.5%) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة (4.2%) مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
كما أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا قد شهد انخفاضًا خلال الربع الثاني من عام 2023م بمعدل (0.1%) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه.
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