"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

وراجع العيادات خلال شهر يونيو 2023م، 367 مستفيدًا، منهم 63 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 148 فردًا، وعيادة الباطنية 128 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 28 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.