"إغاثي الملك سلمان" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال شهر يونيو 2023م في محافظة حجة ضخ 3.195.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 30.441.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 189 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1.951 حقيبة نظافة، وتوزيع 3.951 وعاءً لنقل المياه.
فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتوزيع 199 حقيبة نظافة، وتوزيع 398 وعاءً لنقل المياه، استفاد منها 30.100 فرد.
فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادات خلال شهر يونيو 2023م، 367 مستفيدًا، منهم 63 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 148 فردًا، وعيادة الباطنية 128 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 28 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا، وجرى تنفيذ 8 أنشطة للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 381 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 14 شخصًا.