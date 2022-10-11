طيران ناس راعياً وناقلاً رسمياً لتصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي

يشارك طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، كراعٍ وناقلٍ رسمي لتصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي، المقامة بالتعاون مع الإتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، والتي يتنافس المتأهلون منها في الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO" للعام 2022 في مدينة دورتموند الألمانية تحت عنوان "روبوتي صديقي"، "My Robot, My Friend"، ما بين 17 إلى 19 نوفمبر.
وتكفل طيران ناس الراعي والناقل الرسمي لتصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي بنقل الموهوبين المتأهلين من التصفيات الأولية في جميع مناطق المملكة إلى الرياض للمشاركة في التصفيات النهائية التي انطلقت اليوم الثلاثاء الموافق لـ11 أكتوبر وتستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق لـ 13 من الشهر ذاته.
وتأتي رعاية طيران ناس للتصفيات في إطار دعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الواحد والعشرين بالانسجام مع استراتيجية الشركة في تبني مبادرات مستديمة الأثر تعزز تنمية مهارات المجتمع وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع رقمي واقتصاد رقمي مزدهر.
وتهدف هذه البطولة إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويتنافس المشتركون في نسخة هذا العام في أربع فئات وهي فئة مبدعو المستقبل من 8 إلى 19 سنة، وفئة مهام الروبوت من 8 إلى 19 سنة، وفئة مهندسو المستقبل من 14 إلى 19 سنة، وفئة رياضة الروبوت من 11 إلى 19 سنة، بالإضافة إلى الفئة الافتراضية لهذه المسابقة من 8 إلى 19 سنة، ومن هذه التحديات ستشارك ثمانية فرق مؤهلة لتمثيل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت لهذا العام.