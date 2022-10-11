طيران ناس راعياً وناقلاً رسمياً لتصفيات سابك لأولمبياد الروبوت العالمي

وتهدف هذه البطولة إلى إظهار إبداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقا من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي، ويتنافس المشتركون في نسخة هذا العام في أربع فئات وهي فئة مبدعو المستقبل من 8 إلى 19 سنة، وفئة مهام الروبوت من 8 إلى 19 سنة، وفئة مهندسو المستقبل من 14 إلى 19 سنة، وفئة رياضة الروبوت من 11 إلى 19 سنة، بالإضافة إلى الفئة الافتراضية لهذه المسابقة من 8 إلى 19 سنة، ومن هذه التحديات ستشارك ثمانية فرق مؤهلة لتمثيل المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت لهذا العام.