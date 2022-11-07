شاهد كيف أنقذ "فريق الاستجابة للبيئات النائية" 3 مصابين بجبال تبوك؟

وبنظرة عامة، فقد تعرّض 3 متنزهين في أوقات مختلفة من هذا العام الى حالات احتجاز أو سقوط من جبال بتبوك، ومع اختلاف آلية الإصابة وطبيعة المنطقة وصعوبة الوصول إلا أن الهلال الأحمر ومن خلال فريق الاستجابة للبيئات النائية تمكّن -بفضل الله- من الوصول والإنقاذ، ونقل تلك الحالات الى مستشفيات المنطقة.