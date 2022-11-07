شاهد كيف أنقذ "فريق الاستجابة للبيئات النائية" 3 مصابين بجبال تبوك؟

تتميّز منطقة تبوك بتضاريس متنوّعة بين سواحل وجبال شاهقة، وهو ما دفع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك، إلى تدريب كوادرها وتوفير الإمكانات للتعامل مع الحالات التي تتطلب وصول فرقها للاماكن الوعرة.
وبنظرة عامة، فقد تعرّض 3 متنزهين في أوقات مختلفة من هذا العام الى حالات احتجاز أو سقوط من جبال بتبوك، ومع اختلاف آلية الإصابة وطبيعة المنطقة وصعوبة الوصول إلا أن الهلال الأحمر ومن خلال فريق الاستجابة للبيئات النائية تمكّن -بفضل الله- من الوصول والإنقاذ، ونقل تلك الحالات الى مستشفيات المنطقة.
ويعد فريق الاستجابة للبيئات النائية أحد فرق الاستجابة النوعية التي فعّلها فرع الهيئة بتبوك والتي تم تدريبها وتأهيلها على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات التي يصعب الوصول إليها من خلال سيارات دفع رباعي مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.
وأقام فرع الهيئة "دورة الاستجابة الإسعافية في البيئات النائية" لعددٍ من الموظفين من مختلف مناطق المملكة في عام ٢٠٢١م واستضافها فرع الهيئة بمنطقة تبوك والتي تناولت كيفية التعامل مع الحالات في مثل هذه البيئات مع المحافظة على السلامة الشخصية للفريق، وذلك لرفع جودة العمل الإسعافي.
تمثل الحالة الأولى مصاباً محتجزاً بين جبلين؛ حيث تم الوصول إلى الجبل المحتجز به لكن لم يتسنَ الوصول للمصاب، وتم تفعيل الخطة العلاجية المعتمدة بحسب البروتوكولات الطبية، وكان المصاب الثاني قد فُقد وغير معروف موقعه وتمّت المشاركة بالبحث عنه بسيارة دفع رباعي لحين الوصول إليه وتم تفعيل الخطة العلاجية المناسبة لحين نقله للمستشفى.
في حين كان المصاب الثالث في منطقة جبلية ورمال ويمكن الوصول اليه لكن يصعب تحريكه لخطورة المكان والانزلاق أثناء النقل وتم تفعيل الخطة العلاجية لحين انتشاله من موقعه وتم نقله عن طريق الفرق الطبية لمثل هذه الحالات للمستشفى مع استمرار الخطة العلاجية.