للمرة الثالثة على التوالي.. المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

من جانبها وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتخاب المملكة للمرة الثالثة على التوالي لرئاسة الهيئة، مؤكدةً أن الثقة التي حظيت بها من الدول الأعضاء في الهيئة، تأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن أهداف إستراتيجية أطلقتها ضمن رؤية 2030؛ للتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.