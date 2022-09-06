تمرة "الحلوة" تتصدر مبيعات مهرجان التمور في حائل

حظيت تمرة "الحلوة" بطلب متزايد من مرتادي مهرجان التمور في حائل الذي يستقبل زواره على مدى 15 يومًا، حيث كان لهذا النوع، الذي يعد من ضمن أجود أنواع التمور التي يضمها المهرجان، نصيب وافر من المبيعات وذلك لكثرة الطلب عليه.
وتعد "الحلوة" من أهم أعمدة الطعام في كل بيت وأفضل ما يقدم للضيف في فصل الشتاء تحديدًا بحائل، وتتميز تمرة الحلوة الناضجة عن غيرها بكثرة "الدبس" عليها، وتشتهر بشكلها البيضاوي ولونها الذي يكون يميل ما بين البني والأسود، إضافة إلى حجمها الذي يختلف حسب نوعية الأرض وملوحة المياه التي تناسبها.
وتشتهر قرية السويطاء جنوب مدينة حائل بهذا النوع من التمور، حيث تنتج نحو النصف من كمية إنتاج المنطقة ومحافظة بقعاء والعديد من القرى الأخرى، ويفضل أهل حائل أكلها على هيئة التمر المعبأ بعبوات تنك أو أكياس مخصصة، بحيث يبدأ سعر الحلوة الرميثية متوسطة الحجم من 35 ريالا إلى 70 ريالا للكيلو، خاصة المصنعة يدويا، والتي يتم تعبئتها يدويًا في تنك مخصص تزن الواحدة منها نحو 20 كيلو، وتزيد بحسب الطلب، مما يجعل الزبون على اطّلاع كامل على النوعية وحجم الحبة قبل فتح الكيس.