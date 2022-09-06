تمرة "الحلوة" تتصدر مبيعات مهرجان التمور في حائل

وتشتهر قرية السويطاء جنوب مدينة حائل بهذا النوع من التمور، حيث تنتج نحو النصف من كمية إنتاج المنطقة ومحافظة بقعاء والعديد من القرى الأخرى، ويفضل أهل حائل أكلها على هيئة التمر المعبأ بعبوات تنك أو أكياس مخصصة، بحيث يبدأ سعر الحلوة الرميثية متوسطة الحجم من 35 ريالا إلى 70 ريالا للكيلو، خاصة المصنعة يدويا، والتي يتم تعبئتها يدويًا في تنك مخصص تزن الواحدة منها نحو 20 كيلو، وتزيد بحسب الطلب، مما يجعل الزبون على اطّلاع كامل على النوعية وحجم الحبة قبل فتح الكيس.