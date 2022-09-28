أمير الباحة يرفع التهنئة لولي العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

وقال: "يسرني أن أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أصدق التهاني والتبريكات على الثقة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، مشيداً بما أوجده سمو ولي العهد من خططٍ طموحة أحدثت نقلة نوعية شهدتها المملكة لأول مرة في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مؤكدةً بذلك مبادئ التطور والنماء والازدهار في جميع مجالات الحياة، ومحققةً أهداف الإستراتيجيات الوطنية النموذجية التي منحت للمملكة مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يُعد برهاناً على حكمة القيادة الرشيدة وريادة سمو ولي العهد القيادية.