تبوك.. فريق متخصص ينجح في إنهاء معاناة طفل مع الأكل والشرب بشكل طبيعي منذ ولادته
أنهت جمعيةُ "طفلي" الطبية، بالتعاون المشترك مع الشؤون الصحية بمنطقة تبوك؛ معاناةَ طفل مع الأكل والشرب طبيعيًّا منذ ولادته، في عملية نادرة.
وكان الطفل عساف زاد مبكرًا كطفل خديج بعمر رحمي 32 أسبوعًا ووزن 1300 جرام في مستشفى البدع، وجرى تحويله إلى مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة تبوك كطفل خديج يعاني من صعوبة بالتنفّس على جهاز التنفس الصناعي، وتم تشخيصه منذ الوهلة الأولى لوصوله بأنه يعاني من تشوُّه خلقي عبارة عن "انسداد بالمريء".
ونظرًا لبعد المسافة بين المريء والمعدة، تم إجراء المرحلة الأولى من العمليات، وهي وضع أنبوبة بالمعدة لتغذية الطفل، وبعد استقرار الحالة تم طلب تحويلها إلى المراكز المتقدمة لإتمام المرحلة الثانية من العملية؛ وذلك لطول المسافة بين المريء والمعدة، والتي يصعب عملها إلا في مركز متقدم بالرياض.
وجاء الرد بقبول الحالة في مستشفى الملك فيصل التخصصي عندما يصل الطفل لعمر ستة أشهر، وتمت متابعة الطفل من قبل فريق طبي في قسم حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال، حتى وصل الطفل إلى هذا العمر ووزن ٦ كجم.
وتواصلت جمعية "طفلي" مع استشاريين في جراحة الأطفال؛ وهم: الدكتور عبدالوهاب الجباب من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، والدكتور أحمد عبده الفقيه من صحة القنفذة، وكذلك جرى استقطاب استشاري عناية مركزة للأطفال من مستشفى الملك سلمان العسكري الدكتور مصطفى التونسي.
وتمّ عمل تنسيق وخطة علاجية متكاملة لزيارة تبوك من قبل الفريق الاستشاري وإجراء العملية؛ لأنها تعتبر من العمليات المعقّدة والطويلة، وتم بحمد الله إجراء العملية التي تكلّلت بالنجاح، وخرج الطفل عساف بصحة وعافية.