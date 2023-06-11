تبوك.. فريق متخصص ينجح في إنهاء معاناة طفل مع الأكل والشرب بشكل طبيعي منذ ولادته

ونظرًا لبعد المسافة بين المريء والمعدة، تم إجراء المرحلة الأولى من العمليات، وهي وضع أنبوبة بالمعدة لتغذية الطفل، وبعد استقرار الحالة تم طلب تحويلها إلى المراكز المتقدمة لإتمام المرحلة الثانية من العملية؛ وذلك لطول المسافة بين المريء والمعدة، والتي يصعب عملها إلا في مركز متقدم بالرياض.