سيارة OMODA 5 ذات المظهر الجذاب والأداء المتميز وتكنولوجيا القدرات العالية تحصل على "أفضل سيارة دفع رباعي في اختبار القيادة"

كعلامة عالمية ناشئة في صناعة السيارات، ركزت OMODA على أهمية الحوار المفتوح مع الشريحة الشابة منذ بدايتها، يتناول طرازها الأول OMODA 5 بذكاء مطالب الشباب المعاصر من خلال جماليات سريالية ومجموعة من التقنيات المبتكرة التي تلبي رغبتهم في التفرد والتميز، ومع التمسك بفلسفة التصميم الحصرية "الفن في الحركة"، يتميز OMODA 5 بأسلوب غير تقليدي ومبتكر، حيث يبدو كقطعة فنية تتداخل فيها الضوء والظل. وتسهم مقصورته التكنولوجيا المتقدمة والشاشات المحيطة المغمورة في خلق شعور مذهل، وبالتالي، ليس من المستغرب أن العديد من المستخدمين والمراجعين الإعلاميين في معرض السيارات في إندونيسيا أشادوا بـ OMODA 5 بتصميمه "المستقبلي والعصري".