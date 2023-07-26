"الوطني للأرصاد" يُطلق آليةَ التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة

وتعنى الآلية بكل الظواهر الجوية التي قد تتأثّر بها أجواء المملكة من أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، أتربة مثارة، عوالق ترابية، ضباب، رياح شديدة، ارتفاع أمواج، موجات باردة، موجات حارة، وتساقط للثلوج من خفيفة إلى متوسطة أو عواصف ثلجية شديدة.