لتحسين المظهر الحضاري.. أمانة العاصمة المقدسة تنفّذ مشروع أنسنة وتطوير طريق المسجد الحرام

وأوضحت الأمانة أن المشروع يشكل أهمية؛ كونه يحتل موقعًا حيويًّا شمال طريق المسجد الحرام؛ حيث شملت الأعمال المنفذةُ المنطقةَ الممتدة من الغزة وحتى كوبري الروضة، وهي منطقة حيوية تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمحال التجارية، وتشكل أرجاؤه امتدادًا لطريق المسجد الحرام الذي يمثل أهمية قصوى خاصة خلال المواسم والذي يعد مقصدًا لأعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.