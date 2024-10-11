إعادة فتح طريق الهدا في الطائف بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة

قامت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف بإعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهَيْن أمام حركة المرور، وذلك بعد إغلاقه ساعات عدة عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وجاء هذا الإجراء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ إذ تم إغلاقه احترازيًّا للتأكد من خلوه من أي مخاطر قد تُسببها السيول أو الانهيارات الصخرية التي عادة ما تتعرض لها المنطقة في ظل الظروف الجوية الممطرة.
وخلال فترة الإغلاق قامت الجهات المختصة بمتابعة حالة الطريق بشكل مستمر؛ إذ تم إرسال فِرق ميدانية لتفقُّد المناطق المتضررة، وإزالة العوائق إن وُجدت، كما تم تعزيز وجود الدوريات الأمنية؛ لضمان عدم دخول المركبات إلى الطريق حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وبعد التأكد من جاهزية الطريق وسلامته تم إعلان إعادة فتحه أمام حركة المرور، مع استمرار تنبيه السائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ظل احتمال استمرار التقلبات الجوية.