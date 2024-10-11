إعادة فتح طريق الهدا في الطائف بعد إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة

وجاء هذا الإجراء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ إذ تم إغلاقه احترازيًّا للتأكد من خلوه من أي مخاطر قد تُسببها السيول أو الانهيارات الصخرية التي عادة ما تتعرض لها المنطقة في ظل الظروف الجوية الممطرة.