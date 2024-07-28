متوسط العمر بالسعودية يرتفع إلى 77.6 سنة.. تقرير "التحول الصحي": الإشادات عالمية والأرقام ضخمة

وتضمّن التقرير السنوي إسهامات ملموسة، وإشادات عالمية، وأرقامًا ضخمة، تسهم في تحقيق أهداف البرنامج الإستراتيجية التي تتلخص في تسهيل الحصول على الخدمة الصحية، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بجانب تعزيز السلامة المرورية، من أبرز هذه المنجزات: ارتفاع نسبة رضا المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات من 82.41% في عام 2019 إلى تحقيق نسبة تقدّر بـ 87.45%، وارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100.000 من السكان من 581.6 في عام 2019 إلى 733، بجانب ارتفاع نسبة التجمعات السكنية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41%، وغيرها من المنجزات التحولية المذكورة بالتقرير.