"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار غزيرة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الليث رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس، فيما تشهد القنفذة أمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أيضًا أمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسلن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.