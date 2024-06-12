ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض الوحي

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم، زيارة لمعرض الوحي بحي حراء الثقافي بجبل النور بمكة المكرمة، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقيمها الوزارة لإثراء التجربة الدينية من خلال زيارة المواقع التاريخية والمعارض الثقافية في الحرمين الشريفين.
واطلع الضيوف خلال جولتهم في قاعات المعرض المتعددة على بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتعرف على هذا الجانب من سيرته، وانتقل بعدها الضيوف للتعرف على بعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي كغار حراء وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وجبريل عليه السلام عبر عرض تقني جذاب يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية ماتعة.
وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله من بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، منوهين بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة، ليس بغريب عليها فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين، سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدموه ويقدمونه لصالح الأمة الإسلامية.