ضيوف خادم الحرمين يزورون معرض الوحي

وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بالمعرض وما يمثله من بعض الجوانب العظيمة بقصة نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثمنين دور الوزارة في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية، منوهين بالاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة، ليس بغريب عليها فالمملكة تقوم على العناية بالإسلام والمسلمين، سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدموه ويقدمونه لصالح الأمة الإسلامية.