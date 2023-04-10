ناقشت أضرار المخدرات.. وزير الإعلام يتفاعل اليوم مع حلقة "طاش العودة"

وتفاعل مع تغريدة الوزير عدد من المغردين في إشادة به ومع تفاعله مع الحلقة، حيث قال الكاتب الصحفي في جريدة الجزيرة خالد الحامد شيء جميل أن يتفاعل وزير مع مشهد في مسلسل، هذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة جدًا مهمة في التوعية الشكر لله ثم لرؤية ⁧‫#السعودية⁩ 2030 ولسمو ⁧‫#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان⁩ - الله يحفظه - التي تواصل التميز والإبداع.