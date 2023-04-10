ناقشت أضرار المخدرات.. وزير الإعلام يتفاعل اليوم مع حلقة "طاش العودة"

تفاعل وزير الإعلام سلمان الدوسري بحلقة اليوم من مسلسل “طاش العودة” حيث ناقشت حلقة اليوم أضرار المخدرات، ومناقشة خطرها على الشباب، وأكد أن موضوع الحلقة في غاية الأهمية ويجب تكاتف الجميع لمحاربة هذه الآفة.
وقال وزير الإعلام الدوسري عبر حسابه الرسمي في تويتر: ناقشت اليوم حلقة "طاش العودة" موضوعًا في غاية الأهمية، حول الأسرة التي ذهبت ضحية ابنها المدمن.
أضاف: مسؤوليتنا جميعًا؛ من أسرة ومجتمع وإعلام؛ أن نتكاتف لمحاربة هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وواجب علينا أن نعمل معًا للتوعية بأضرار المخدرات وتبعاتها القاتلة.
وتفاعل مع تغريدة الوزير عدد من المغردين في إشادة به ومع تفاعله مع الحلقة، حيث قال الكاتب الصحفي في جريدة الجزيرة خالد الحامد شيء جميل أن يتفاعل وزير مع مشهد في مسلسل، هذا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة جدًا مهمة في التوعية الشكر لله ثم لرؤية #السعودية 2030 ولسمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان - الله يحفظه - التي تواصل التميز والإبداع.
فيما قال الصحفي محمد يحيى القحطاني: "جميل أن يتفاعل وزير الإعلام مع كل ما يُطرح في سائر منصات الإعلام، ولم يعد في برج مهجور ومنفصل عن إيقاع الحياة اليومية".
وقال الكاتب الصحفي في صحيفة الوطن منصور الضبعان: "وزير يهتم بالتفاصيل (مسلسل ضمن عدة برامج في قناة ضمن عدة قنوات) هذا يشعرنا بقربه واهتمامه و "جوده" و"جودته" و"وجوده".. ويضاعف المسؤولية على البقية.. هذا العشم".
وأشاد الكثير من مغردي منصة تويتر بتفاعل الوزير مع الحلقة، داعين الله عز وجل أن يحفظ شبابنا من هذه الآفة، حيث تمنى المغرد محمد الخمشي تسليط الضوء على الإدمان وأعراضه وعلاماته في عدة برامج شبابية وتوعوية وإرشادية للأسرة وبشكل مكثف وكذلك برامج مدرسية، متمنيًا أيضًا أن نتكاتف كمجتمع لمحاربة آفة المخدرات بكل الطرق والوسائل المتاحة.