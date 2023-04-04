10 درجات فقط.. هذه المدينة تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 36 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 36 مئوية، والمدينة المنوّرة وجازان 34 مئوية، والقنفذة والعلا 33 درجة، وكل من جدة وشرورة وينبع 32 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، تليها أبها وحائل والباحة والصمان والتنهات والقريات والدهناء 12 درجة.
وسجلت أبها وجازان وجدة والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 85% و80%.