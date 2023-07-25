محليات

حرس الحدود بجازان يُحبط تهريب 255 كجم قات في الدائر

استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص
حرس الحدود بجازان يُحبط تهريب 255 كجم قات في الدائر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (255) كيلو جراماً من نبات القات المخدّر.

وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، موكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
نبات القات المخدر

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