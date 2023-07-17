محليات

"سعود الطبية" تسجل قرابة ربع مليون موعد خلال النصف الأول لعام 2023م

قالت: عيادات المستشفى العام شهدت أكثر من 155 ألف موعد
مدينة الملك سعود الطبية
مدينة الملك سعود الطبية

سجلت مدينة الملك سعود الطبية قرابة ربع مليون موعد في العيادات الخارجية، خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي.

وأوضحت المدينة أن عيادات المستشفى العام، شهدت أكثر من 155 ألف موعد، إضافة إلى عيادات مستشفى الأطفال بـ27837 موعدًا، وعيادات مستشفى النساء والولادة التي وصلت إلى 15420؛ فيما سجلت عيادات مستشفى الأسنان أكثر من 44 ألف موعد؛ في حين راجع عيادات مركز الكلى أكثرُ من 5 آلاف مريض.

وأكدت أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال التجهيزات الطبية الحديثة، والكوادر الطبية المؤهلة.

مدينة الملك سعود الطبية

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