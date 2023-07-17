"سعود الطبية" تسجل قرابة ربع مليون موعد خلال النصف الأول لعام 2023م

وأوضحت المدينة أن عيادات المستشفى العام، شهدت أكثر من 155 ألف موعد، إضافة إلى عيادات مستشفى الأطفال بـ27837 موعدًا، وعيادات مستشفى النساء والولادة التي وصلت إلى 15420؛ فيما سجلت عيادات مستشفى الأسنان أكثر من 44 ألف موعد؛ في حين راجع عيادات مركز الكلى أكثرُ من 5 آلاف مريض.