"هدف" أسهمنا في توظيف 400 ألف مواطن ومواطنة بالقطاع الخاص خلال 2022

وأوضح أن عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات وبرامج التدريب والتمكين والإرشاد التي قدّمها الصندوق خلال العام الماضي تجاوز 1.49 مليون مستفيد ومستفيدة، كما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال العام ذاته 138 ألف منشأة في مختلف قطاعات سوق العمل ومن مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة على برامج دعم التدريب والتمكين خلال العام الماضي بلغ 6 مليارات ريال.