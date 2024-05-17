عقب حصوله عليه.. مفتي المملكة يدعو عموم الراغبين في الحج إلى تلقي اللقاحات

في تأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المعممة من وزارة الصحة بشأن لقاحات حج 1445هـ، تلقى سماحة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة ومنسوبي الرئاسة من المشاركين في حج هذا العام ١٤٤٥هـ لقاحات الحج وفق التدابير الصحية المعممة.
ودعا سماحة المفتي عقب تلقي اللقاحات الراغبين في الحج أو المكلفين بالعمل في موسمه إلى المبادرة بذلك في أسرع وقت ممكن، مشيداً بالجهود المميزة لوزارة الصحة والمستمدة من دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- في توفير التطعيمات للراغبين في الحج لهذا العام أو العاملين في قطاعاته.
وأكد سماحته على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها "الصحة" قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده -بإذن الله- على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، ويحمي من حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، بمشيئة الله تعالى.
يذكر أن وزارة الصحة شددت على ضرورة تلقي اللقاحات والحرص على مبادرة استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق "صحتي"، وقد وفرتها الوزارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وطالبت بالاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقعها.