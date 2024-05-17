عقب حصوله عليه.. مفتي المملكة يدعو عموم الراغبين في الحج إلى تلقي اللقاحات

وأكد سماحته على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها أنه على الحاج أخذ التطعيمات والحرص على الاشتراطات والإرشادات الصحية التي حددتها "الصحة" قبل الوصول للمشاعر المقدسة، ما سيساعده -بإذن الله- على الحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة التي يمكن أن تعيق استكمال مناسك الحج، ويحمي من حوله من الحجاج والعاملين على خدمته، إضافة إلى أداء واستكمال المناسك بطريقة آمنة، بمشيئة الله تعالى.