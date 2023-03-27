لخدمة المصالح المشتركة.. الأمين العام لمجلس التعاون يؤكّد أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية

وخلال اللقاء أكّد الأمين العام لمجلس التعاون، أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة، كما تمّ استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 (ديسمبر 2022م)، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.