شاهد.. شلالات قرن الشطب "الهوية" بالعلا ترسم لوحات ساحرة ومناظر جمالية طبيعية

وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين الذين حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة التقنية المتنوعة، ودفع هذا المنظر الخلاب المصور "عبدالله الغميجان" إلى التقاط صور ومقطع فيديو، مساء اليوم، من الجو بكاميراته الطائرة، لشلالات شطب قرن عند تدفق مياه وادي واسط أحد روافد وادي نخلة منها في لحظاتها الأولى من فوق جبال العلا الشاهقة والتي تجاوز ارتفاعها ١٥٠م، وخص بتلك المشاهد قراء "سبق" ومتابعيها.