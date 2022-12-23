"المرور" يوضح آلية المخالفة بـ"6 آلاف" في حال قطع الإشارة الحمراء

وتضمَّن جدول المخالفات رقم (6) في النظام الجديد غرامات مالية من (3000-6000) ريال، تُطبق عند تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، إضافة إلى العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، أو عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش، أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.