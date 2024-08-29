مواقيت الصلاة مربوطة بها.. "الزعاق": أدق الساعات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الشريعة الإسلامية ربطت أشهُرها على تحركات القمر "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، والنجوم للتفكر {الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}.