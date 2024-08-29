مواقيت الصلاة مربوطة بها.. "الزعاق": أدق الساعات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن أدق الساعات الكونية هي الشمس والقمر والنجوم، ولدقتها رُبطت مواقيت الصلاة والأشهر الإسلامية عليها.
وأضاف "الزعاق" أن الشمس استخدمها الإنسان لحساب ساعاته النهارية، والقمر لحساب أشهره، والنجوم لحساب المواسم.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" أن الشريعة الإسلامية ربطت أشهُرها على تحركات القمر "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، والنجوم للتفكر {الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ}.
وأوضح أن حقيقة الكون مبنية على الدوران، وعجلة الدوران هي "التكوير"، فالشمس والقمر والأرض نراهم كذلك، وهذه هي الحقيقة.